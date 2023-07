Link (India) Limited est une entreprise de mise en réseau basée en Inde. La société est engagée dans la commercialisation et la distribution de produits de réseau en Inde et dans la région de l'Association sud-asiatique pour la coopération régionale (SAARC). Elle propose des produits de réseau de la marque D-Link en Inde et dans les pays voisins. La société propose des produits qui couvrent divers domaines de l'infrastructure réseau, notamment la commutation, la sécurité, le sans fil, la surveillance par protocole Internet (IP), le stockage et le câblage structuré. Elle propose une gamme de routeurs à courant alternatif (CA) sans fil, de caméras et d'adaptateurs sans fil. Les offres de la société comprennent également des routeurs centraux, des routeurs de périphérie, des commutateurs gérés dans le nuage, des commutateurs gérés intelligents, des commutateurs industriels, des contrôleurs sans fil et des routeurs de réseau privé virtuel.

Secteur Communications et réseautage