D.R. HORTON, INC. : Credit Suisse n'est pas inspiré par le dossier

D.R. Horton, Inc. figure parmi les 1ers constructeurs américains de maisons individuelles. Le CA par activité se répartit comme suit : - construction de maisons individuelles et aménagement de lots de terrains (96,1%) : vente de maisons (maisons isolées, attenantes, etc. ; activité menée sous les marques D.R. Horton, America's Builder, Emerald Homes, Express Homes, Freedom Homes et Pacific Ridge Homes) et de terrains ; - prestations de services financiers (2,4%); - location immobilière (1,5%).

Secteur Construction de logements