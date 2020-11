DR Horton : hausse du dividende après les résultats annuels

10/11/2020 | 14:03

A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, DR Horton fait part d'une augmentation de son dividende trimestriel de 14% à 20 cents par action, dividende qui sera distribué le 14 décembre aux actionnaires enregistrés au 4 décembre.



Au titre de son dernier trimestre 2019-20 (clos fin septembre), le constructeur de logements a vu son BPA bondir de 64% à 2,24 dollars, niveau nettement au-dessus des attentes, pour des revenus en progression de 27% à 6,4 milliards.



Affichant ainsi sur l'ensemble de l'année écoulée un BPA en hausse de 47% à 6,41 dollars et un chiffre d'affaires en croissance de 15% à 20,3 milliards, DR Horton anticipe, pour l'exercice qui commence, un chiffre d'affaires entre 24 et 25 milliards.



