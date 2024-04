D-Wave Quantum Inc. est une société d'informatique quantique qui se consacre au développement et à la fourniture de systèmes, de logiciels et de services d'informatique quantique. La société construit et fournit des systèmes, des services en nuage, des outils de développement d'applications et des services professionnels pour soutenir le parcours de l'informatique quantique de bout en bout pour les entreprises et les développeurs. Les produits de l'entreprise comprennent The Leap et The Advantage. Le service de cloud quantique Leap offre un accès immédiat et en temps réel à son ordinateur quantique Advantage et à ses services de résolution hybride quantique. Le système quantique Advantage est un ordinateur quantique conçu pour les entreprises. Il fournit également des applications quantiques à une gamme de clients, notamment pour la planification, la mobilité, la logistique, la découverte de médicaments, l'optimisation de portefeuilles, les processus de fabrication, etc. Les systèmes de l'entreprise sont utilisés par des organisations de pointe, notamment Volkswagen, Pattison Food Group, DENSO, Toyota, BBVA, NEC, Interpublic Group et Lockheed Martin.

Secteur Services et conseils en informatique