D2L : Group - Résultat de l'offre volontaire de rachat des actions Group au prix de 4,19  par action, suivie d'une radiation des actions inscrites sur Euronext Access

Communiqué de presse Saint-André-de-Corcy, le 8 juin 2021, à 9 heures

Résultat de l’offre volontaire de rachat des actions D2L Group au prix de

4,19 € par action, suivie d’une radiation des actions inscrites sur Euronext Access

Libellé société : D2L Group, Marché : Euronext Access Paris, ISIN : FR0012336675, Mnémonique : MLGEL

Par un communiqué en date du 29 avril 2021, la société D2L Group (ci-après la « Société ») a informé ses actionnaires du lancement, par les sociétés D2L Holding1 et ELG Groupe2 (actionnaires détenant une participation de 99,93% du capital et des droits de vote de D2L Group), dans le cadre des dispositions de l’article 5.2, 4) des Règles d’Euronext Access en date du 17 août 2020 (ci-après les « Règles de Marché »), d’une offre volontaire de rachat visant l’intégralité des 6 837 actions D2L Group non détenues par les sociétés D2L Holding et ELG Groupe (ci-après l’« Offre »), ouverte du 29 avril 2021 au 4 juin 2021 inclus (ci-après la « Période d’Offre »).

Au terme de la Période d’Offre, la société D2L Group a constaté que 6.364 actions avaient été présentées à l’Offre, représentant 0,06 % du capital et des droits de la Société.

Le règlement des produits des ventes sera effectué le 10 juin 2021.

En conséquence, les sociétés D2L Holding et ELG Group détiennent à l’issue de l’Offre 9.999.527 actions, soit 99,99 % du capital et des droits de vote de la Société.

La Société a demandé, conformément aux dispositions de l’article 5.2, 4) des Règles de Marché, la radiation de ses actions de la négociation sur Euronext Access, laquelle sera effective le 11 juin 2021.

A la suite de la radiation des actions de la Société inscrites sur Euronext Access, il ne sera plus possible de céder ou d’acquérir des actions de la Société sur le marché Euronext Access.

Contacts :

D2L Group

842 Route de Neuville, Le Favrot

01390, Saint-André-de-Corcy

Fabien Deoune, Directeur Financier, Tél. +33 (0)4 81 76 25 00, bourse@d2lgroup.com – site internet : www.d2lgroup.com / rubrique Bourse

A propos de D2L Group

Créé en 2010, D2L Group est un acteur majeur du sourcing, de la formation et du détachement de compétences dans le secteur de la logistique. D2L Group est à la tête d’un ensemble d’une vingtaine de sociétés réparties principalement en France et en Belgique, intervenant dans les domaines du travail temporaire et de la gestion sous mandats de groupements d’employeurs.

Avertissements

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme une offre en vue de vendre ou d’acquérir des instruments financiers ou une sollicitation en vue d’une telle offre dans un quelconque pays. Ce communiqué a été préparé et est publié à des fins d’information uniquement. La diffusion du présent communiqué peut faire l’objet de restrictions légales dans certaines juridictions. Les personnes venant à entrer en possession de ce communiqué doivent se tenir informées des restrictions légales applicables et les respecter. Le non-respect des restrictions légales est susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans certaines juridictions. D2L Groupe, D2L Holding et ELG Groupe déclinent toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables.



1 La société D2L Group est contrôlée par Mr. Guilhem Dufaure de Lajarte à hauteur de 100 % du capital et des droits de vote.



2 La société ELG Groupe est contrôlée par Mme Emilie Le Goff à hauteur de 100 % du capital et des droits de vote.



Pièce jointe