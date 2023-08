D4t4 Solutions Plc (D4t4) est un fournisseur de solutions de données basé au Royaume-Uni. La société possède une suite de produits de la marque Celebrus axés sur les données. D4t4 permet aux entreprises de prendre des décisions grâce à Celebrus, la suite phare de produits de données de première partie de la société. Celebrus Customer Data Platforms (CDP) capture, contextualise et active automatiquement les données comportementales des utilisateurs en temps réel sur tous les canaux numériques. Grâce à la biométrie comportementale et à l'analyse, la plateforme de données sur la fraude de Celebrus (FDP) aide les entreprises à prévenir la fraude et les délits financiers avant qu'ils ne se produisent. Celebrus Customer Data Management (CDM) fournit une plateforme d'entreprise qui automatise l'intégration et la transformation des données clients provenant de toutes les sources de données pertinentes, qu'elles soient sur site ou dans le nuage, afin de fournir des analyses sur les clients et la réglementation. La société compte des clients dans environ 27 pays, dans les secteurs des services financiers et bancaires, de la vente au détail, des voyages, des soins de santé et des télécommunications.

Secteur Services et conseils en informatique