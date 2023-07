(Alliance News) - D4t4 Solutions PLC a fait état mardi d'une baisse de son chiffre d'affaires et d'une faible augmentation de son bénéfice dans son rapport annuel.

Les actions de D4t4, une plateforme de gestion de données basée à Middlesex, en Angleterre, ont bondi de 9,0 % à 171,60 pence à Londres mardi matin.

D4t4 a déclaré qu'au cours de l'exercice clos le 31 mars, son bénéfice avant impôts est passé de 1,8 million de livres sterling à 2,4 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt ajusté s'est élevé à 3,8 millions de livres sterling, contre 3,3 millions de livres sterling.

La société a déclaré que la différence entre le bénéfice ajusté et le bénéfice non ajusté était due à une charge de 900 000 GBP pour les paiements fondés sur des actions résultant de l'attribution d'options sur actions au cours de l'année, à des coûts de restructuration de 500 000 GBP et à l'amortissement d'actifs incorporels de 300 000 GBP.

Le chiffre d'affaires a diminué de 13 %, passant de 24,5 millions de livres sterling à 21,4 millions de livres sterling. Toutefois, la société a noté que le revenu des logiciels, à l'exclusion du matériel de tiers, a augmenté de 9,6 % pour atteindre 19,1 millions de livres sterling, contre 17,5 millions de livres sterling l'année précédente.

Le président du conseil d'administration, Peter Simmonds, a déclaré : "Le groupe a réalisé des progrès considérables au cours des douze derniers mois et, bien que les résultats n'aient pas été à la hauteur des attentes, les tendances sous-jacentes sont très positives.

La société a déclaré un dividende final de 2,15 pence par action, ce qui porte le dividende total à 3,03 pence, soit une augmentation de 3,8 % par rapport aux 2,92 pence de l'année précédente.

Le directeur général, Bill Bruno, a déclaré : "Je suis satisfait des efforts déployés par l'équipe au niveau mondial, et nous continuerons à améliorer nos investissements et notre stratégie en nous appuyant sur des données.

"Nous nous sommes transformés rapidement et efficacement en tant qu'entreprise, et cette rapidité se poursuivra parallèlement à l'augmentation du pipeline. Nous avons bien commencé le nouvel exercice financier et nous sommes confiants dans notre capacité à générer de la croissance."

La société a déclaré qu'elle avait commencé le nouvel exercice financier avec un pipeline solide, et que ses dirigeants se concentraient sur la conquête de nouveaux clients, l'augmentation du chiffre d'affaires et la satisfaction de la clientèle.

"Le groupe dispose d'une trésorerie saine pour financer les investissements nécessaires à la croissance et je suis ravi d'annoncer que le conseil d'administration est très confiant dans la stratégie du groupe et dans notre capacité à assurer la croissance et à créer une valeur actionnariale significative dans les années à venir", a déclaré le président du conseil d'administration, Peter Simmonds.

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

