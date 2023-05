SEEEN embauche l'ancien directeur financier de D4t4 Solutions comme nouveau directeur financier

SEEEN PLC - société de services de médias sociaux basée à Londres - a embauché Carmel Warren en tant que directeur financier, à compter du 1er juin. Warrel a été directrice financière de la société d'analyse de données D4t4 Solutions PLC de 2015 à 2019, puis directrice financière du développeur de solutions de gestion de la vente au détail Universe Group PLC d'octobre 2020 à avril 2021. Elle est actuellement administratrice non exécutive chez Fonix Mobile PLC et Character Group PLC. Warren n'a pas été nommé au conseil d'administration mais assistera aux réunions en tant que secrétaire général et directeur financier hors conseil.

SEEEN a également nommé Mark Williams au conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant non exécutif. Il est directeur de la société de conseil en croissance Sales Strategies Ltd depuis 2006, et a occupé des postes d'administrateur non exécutif auprès de la Worshipful Company of Leathersellers depuis 2011 et de la Royal Artillery Institution depuis 2016.

Cours actuel de l'action : 3,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 80

