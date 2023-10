Dabur India Limited est une entreprise de biens de consommation à rotation rapide (FMCG). Ses secteurs d'activité comprennent les soins aux consommateurs, l'alimentation, la vente au détail et d'autres secteurs. Le segment des soins aux consommateurs comprend les soins à domicile, les soins personnels et les soins de santé. Le secteur de l'alimentation comprend les jus, les boissons et les produits culinaires. Le secteur de la vente au détail comprend les magasins de détail. Ses autres segments comprennent la gomme de guar, les produits pharmaceutiques et autres. Ses catégories de produits comprennent les soins capillaires, les soins bucco-dentaires, les soins de santé, les soins de la peau, les soins à domicile et les produits énergisants et éthiques. Son portefeuille de produits de grande consommation comprend huit marques, dont Dabur Chyawanprash, Dabur Honey, Dabur PudinHara, Dabur Lal Tail et Dabur Honitus dans le domaine des soins de santé ; Dabur Amla et Dabur Red Paste dans le domaine des soins personnels ; et Real dans le domaine de l'alimentation et des boissons. En outre, Vatika est une marque internationale. Ses produits comprennent Real Juices, Dabur Red Paste, Odonil, Odomos, Dabur Hommade Tasty Masala, Rheumatil Oil, Dabur Badam Oil et Odopic.

Secteur Produits cosmétiques