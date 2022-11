L'embouteilleur Pepsi Inde dépasse les estimations de bénéfices grâce à la hausse des prix des boissons.

Le bénéfice a augmenté de 59 % pour atteindre 3,81 milliards de roupies indiennes (46,1 millions de dollars) au cours des trois mois terminés le 30 septembre. Les analystes avaient prévu en moyenne un bénéfice de 2,32 milliards de roupies, selon les données de Refinitiv IBES.

Varun Beverages, comme la plupart des majors de la consommation, y compris Nestle India et Dabur India, a augmenté les prix de ses produits, tandis qu'un retour plus large des clients aux routines pré-pandémiques a fait grimper la demande des restaurants et des bars.

Les recettes d'exploitation ont augmenté de 33 % pour atteindre 32,48 milliards de roupies pour la société, qui fabrique et met en bouteille plusieurs boissons de la marque PepsiCo Inc. comme Mirinda, Mountain Dew et Tropicana.

Les fabricants de biens de consommation emballés ont souffert des coûts élevés des matières premières dus au COVID-19, y compris le plastique polyéthylène téréphtalate (PET) utilisé pour emballer les sodas, et le début de la guerre Russie-Ukraine a fait grimper les dépenses.

Pour Varun Beverages, les dépenses totales ont grimpé de 29 % pour atteindre 27,48 milliards de roupies.

La décision de l'entreprise d'augmenter ses prix a permis de compenser la hausse des dépenses, mais quelques analystes avaient exprimé des inquiétudes quant au fait que des sodas et des jus plus chers pourraient dissuader les consommateurs à court d'argent, en particulier dans les zones rurales de l'Inde.

Quelques fabricants de produits alimentaires emballés, dont le fabricant d'huile de cuisson Saffola, Marico, ont indiqué que les prix des produits pourraient baisser à partir de maintenant, car les coûts des intrants diminuent également par rapport à leurs récents sommets.

Varun Beverages a ajouté que son activité au Maroc commencerait la distribution et la vente de plusieurs marques de chips PepsiCo telles que Lays, Doritos et Cheetos à partir de janvier dans le pays.

Les actions ont augmenté de près de 4 % à 1 087,50 roupies, ajoutant à leur gain de 77 % cette année.

(1 $ = 82,6980 roupies indiennes)