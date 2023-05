Le revenu net a augmenté à 3,01 milliards de roupies (36,79 millions de dollars) pour le trimestre terminé le 31 mars, contre 2,94 milliards de roupies un an plus tôt, a déclaré le fabricant de shampoing et d'huile capillaire dans une déclaration à la bourse.

(1 $ = 81,8080 roupies indiennes)