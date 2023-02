Près de 60 actions en justice contre L'Oréal et d'autres contre des défrisants pour cheveux regroupées devant un tribunal fédéral de l'Illinois

Au moins 57 procès ont été intentés devant des tribunaux fédéraux à travers le pays au sujet de ces produits, qui utilisent des produits chimiques pour lisser de façon permanente les cheveux texturés, selon les dossiers judiciaires. Les poursuites allèguent que les sociétés savaient que leurs produits contenaient des produits chimiques dangereux mais les ont tout de même commercialisés et vendus.

Les actions seront centralisées dans un litige multidistrict devant le juge de district américain Mary Rowland, qui rationalisera les efforts de découverte et d'autres questions préalables au procès pour les affaires, selon l'ordonnance.

Les affaires désignent la filiale américaine de L'Oréal SA et les filiales des sociétés basées en Inde Godrej SON Holdings Inc et Dabur International Ltd. Les représentants de ces sociétés, qui se sont opposées à la centralisation des affaires, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Dans une déclaration mise en ligne après le dépôt des premières poursuites, L'Oréal a déclaré qu'elle était "confiante dans la sécurité de ses produits et estime que les récentes poursuites intentées contre elle n'ont aucun fondement juridique".

Les poursuites font suite à la publication, en octobre, d'une étude du National Institutes of Health qui a révélé que les femmes qui utilisaient les produits plusieurs fois par an étaient deux fois plus susceptibles de développer un cancer de l'utérus.

Diandra Debrosse Zimmermann du cabinet DiCello Levitt, qui a intenté le premier procès après la publication de l'étude, a exhorté le Comité judiciaire sur les litiges multidistrict lors d'une audience le mois dernier à envoyer les affaires à Rowland.

Mme Debrosse Zimmermann a déclaré que la décision du panel "reconnaissait les avantages évidents de la centralisation du litige relatif aux défrisants pour cheveux", ajoutant qu'elle s'attend à ce que de nombreuses autres entreprises déposent leurs dossiers dans les semaines à venir.

Elle estime que des milliers de femmes pourraient finir par intenter des procès pour ces produits, qui sont généralement commercialisés auprès des femmes de couleur.