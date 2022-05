Dada Nexus Limited : Mizuho Securities réitère son opinion positive sur le titre

Données financières CNY USD EUR CA 2022 10 104 M 1 489 M 1 431 M Résultat net 2022 -1 517 M -224 M -215 M Tréso. nette 2022 2 880 M 425 M 408 M PER 2022 -7,83x Rendement 2022 - Capitalisation 12 282 M 1 810 M 1 740 M VE / CA 2022 0,93x VE / CA 2023 0,61x Nbr Employés 3 132 Flottant 97,0% Graphique DADA NEXUS LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DADA NEXUS LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 13 Dernier Cours de Clôture 47,02 CNY Objectif de cours Moyen 124,52 CNY Ecart / Objectif Moyen 165% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jia Qi Kuai Chairman & Chief Executive Officer Zhao Ming Chen Chief Financial Officer Jun Yang Chief Technology Officer Yi Zhang Independent Director Bao Hong Sun Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) DADA NEXUS LIMITED -47.34% 1 810 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED -27.20% 232 415 MEITUAN INC. -27.46% 128 797 PINDUODUO INC. -35.09% 47 844 SHOPIFY INC. -73.87% 45 405 MERCADOLIBRE, INC. -41.57% 39 688