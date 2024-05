Dada Nexus Ltd est une société holding basée en Chine, principalement impliquée dans l'exploitation de plateformes locales de vente au détail et de livraison à la demande. Les principales plateformes de la société sont JD-Daojia (JDDJ) et Dada Now. JDDJ est une plateforme de vente au détail à la demande exploitée en Chine. Elle facilite la transformation numérique pour les détaillants et les propriétaires de marques en vendant des produits par l'intermédiaire de canaux en ligne. Dada Now est une plateforme de livraison à la demande basée en Chine qui utilise un modèle de crowdsourcing pour traiter les commandes de livraison à la demande. Les deux plateformes combinées peuvent livrer une gamme de produits, y compris les marchandises des supermarchés et des magasins de proximité, les fruits et légumes frais et les médicaments, aux clients.

Secteur Internet