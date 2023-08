Dada Nexus Ltd est une société holding basée en Chine, principalement impliquée dans l'exploitation de plateformes locales de vente au détail et de livraison à la demande. Les principales plateformes de la société sont JD-Daojia (JDDJ) et Dada Now. JDDJ est une plateforme locale de vente au détail à la demande qui facilite la transformation numérisée pour tous les détaillants et les propriétaires de marques. Dada Now est une plate-forme locale de livraison à la demande ouverte aux commerçants et aux expéditeurs individuels dans divers secteurs et catégories de produits. Elle exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Internet