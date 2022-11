Exclusif - Le Sud-Coréen Yoon est prêt à proposer des avantages "sur mesure" pour attirer la gigafactory Tesla.

M. Yoon a tenu un appel vidéo avec le directeur général de Tesla, Elon Musk, la semaine dernière et le bureau de M. Yoon a cité M. Musk comme ayant déclaré que la Corée du Sud faisait partie des principaux sites candidats pour une nouvelle usine Tesla.

"Si Tesla, Space X ou d'autres entreprises envisagent d'investir davantage en Corée, notamment en construisant une gigafactory, le gouvernement fera de son mieux pour soutenir cet investissement", a déclaré Yoon à Reuters lors d'une interview plus large dans son bureau lundi.

M. Yoon a déclaré que la Corée du Sud propose des travailleurs hautement qualifiés et que son gouvernement veillerait à ce que les réglementations s'alignent sur les normes internationales afin que les entreprises étrangères ne soient pas confrontées à des obstacles financiers ou réglementaires inattendus.

"Nous préparons une approche sur mesure pour accorder certains avantages à ces entreprises spécifiques", a déclaré M. Yoon par l'intermédiaire d'un interprète, lorsqu'on lui a demandé quel avantage la Corée du Sud pouvait proposer à Tesla par rapport aux autres sites mentionnés.

Tesla a déclaré qu'elle envisagerait de construire une autre gigafactory. Le Canada, l'Indonésie, l'Inde et la Thaïlande ont également été mentionnés dans les médias comme des sites possibles, mais les analystes ont noté que ces pays ne disposent pas du même type de chaîne d'approvisionnement automobile que la Corée du Sud, bien que certains soient abondants en ressources naturelles comme le nickel.

M. Yoon a attribué à la réponse sévère de son gouvernement aux grèves des syndicats cette année le mérite d'avoir lancé le processus d'établissement d'un état de droit dans les relations industrielles, tant pour la direction que pour les travailleurs.

Le gouvernement de Yoon prend des mesures pour utiliser une ordonnance administrative afin de forcer les camionneurs syndiqués à reprendre le travail après que les pourparlers visant à mettre fin à leur grève se soient terminés lundi sans accord.

Environ 9 600 camionneurs ont rejoint la grève organisée par le syndicat des camionneurs, réclamant une garantie permanente d'un taux de fret minimum pour se protéger contre la hausse et l'imprévisibilité des coûts du carburant et le surmenage.

"La culture syndicale militante est un problème sérieux dans la société sud-coréenne", a déclaré Yoon. Il a déclaré à Musk que l'objectif de sa politique du travail est d'établir l'état de droit pour éliminer les risques de pratiques de travail déloyales.

Au cours des 10 dernières années, la Corée du Sud a connu une moyenne de 39 jours d'arrêt de travail par an en raison de conflits du travail, soit près de cinq fois plus que les huit jours des États-Unis et près de 200 fois plus que les 0,2 jours du Japon, selon la Korea Enterprises Federation.

M. Yoon a reproché aux fréquents compromis conclus par les gouvernements précédents avec les puissants syndicats de créer un cercle vicieux de grèves illégales menant à des grèves plus graves et à des actions illégales de la part des syndicats.