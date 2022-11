"De plus en plus de personnes pensent que l'inflation a dépassé son pic et qu'il est temps de ralentir la vitesse et de réduire l'ampleur des hausses de taux. Cependant, nous devons continuer à surveiller de près toute instabilité financière éventuelle", a déclaré Yoon à Reuters lors d'une interview plus large dans son bureau lundi, lorsqu'on lui a demandé s'il était temps pour la Banque de Corée de ralentir le resserrement monétaire.