Les grévistes des chantiers navals sud-coréens reprennent les négociations, mais la menace de poursuites judiciaires reste un obstacle

Depuis la fin du mois dernier, une centaine de travailleurs des sous-traitants occupent le quai principal du chantier naval de DSME, situé dans la ville de Geoje, sur la côte sud, pour réclamer une augmentation de salaire de 30 %.

La police était en attente au chantier et prête à intervenir, a rapporté vendredi l'agence de presse Yonhap.

Les responsables syndicaux représentant les grévistes ont déclaré à Reuters qu'ils étaient prêts à mettre fin à la grève et à accepter une proposition d'augmentation de salaire de 4,5 % si DSME et ses entreprises sous-traitantes renonçaient à leur projet de demander des dommages et intérêts pour la grève par le biais d'une action en justice.

Le gouvernement sud-coréen a déclaré que la grève est illégale, en violation des lois syndicales.

Le vice-ministre sud-coréen des Finances, Bang Ki-sun, a fait naître l'espoir d'une réconciliation, déclarant dans un communiqué tôt vendredi que les deux parties ont réduit leurs différences de manière significative.

"Les pourparlers doivent aboutir à un accord aujourd'hui et nous espérons que l'occupation illégale sera terminée", a déclaré le ministre.

En réponse à la déclaration, Jang Seok-won, directeur des relations publiques du Korea Metal Workers' Union, qui représente les grévistes, a déclaré à Reuters que le principal point d'achoppement que constitue l'action en justice persiste, ajoutant que DSME et ses entreprises sous-traitantes n'ont pas retiré leur intention de demander des dommages et intérêts.

DSME n'a pas intenté de procès contre les grévistes mais envisage de le faire à l'avenir et ne prévoit pas de revenir sur sa décision, a rapporté jeudi l'agence de presse Yonhap, citant un responsable de la société.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à une perte de 32 milliards de wons (24,44 millions de dollars) par jour en raison de la grève et que le conflit lui avait coûté plus de 400 millions de dollars à la mi-juillet.

La construction de huit navires dans cinq docks du chantier naval a été affectée, avec des dates de livraison repoussées de deux à cinq semaines à partir de mercredi, a déclaré un porte-parole de DSME.

(1 $ = 1 309,3700 wons)