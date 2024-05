Daido Steel Co., Ltd. est une entreprise de fabrication d'acier qui opère dans cinq secteurs d'activité. Le segment des aciers spéciaux est engagé dans la fabrication, l'inspection et la vente d'aciers spéciaux et de produits secondaires, ainsi que dans l'approvisionnement en matériaux. Le segment des matériaux fonctionnels et magnétiques propose des matériaux fonctionnels et électroniques, des produits fortement alliés et des produits magnétiques à base de terres rares. Le segment Automobile et pièces de machines industrielles propose principalement des pièces forgées, des pièces forgées à chaud de précision, des pièces forgées en matrice ouverte et des produits de machinerie en acier pour les camions, les équipements de compression, les équipements hydrauliques et les pièces de machines-outils. Le segment de l'ingénierie propose des équipements en acier, des équipements environnementaux et autres. Le segment Distribution et Services est engagé dans les activités immobilières, les activités d'assurance, l'exploitation de terrains de golf et d'hôtels, ainsi que la vente de systèmes d'information.

Secteur Acier