Daifuku Co., Ltd. : Jefferies & Co. toujours positif

Données financières JPY USD EUR CA 2023 573 Mrd 3 964 M 4 111 M Résultat net 2023 40 821 M 283 M 293 M Tréso. nette 2023 85 204 M 590 M 612 M PER 2023 21,7x Rendement 2023 1,48% Capitalisation 881 Mrd 6 099 M 6 325 M VE / CA 2023 1,39x VE / CA 2024 1,29x Nbr Employés 12 436 Flottant 91,0% Graphique DAIFUKU CO., LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DAIFUKU CO., LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Dernier Cours de Clôture 6 990,00 JPY Objectif de cours Moyen 9 501,88 JPY Ecart / Objectif Moyen 35,9% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Hiroshi Geshiro Executive President & Representative Director Tsukasa Saito General Manager-Finance Yoshiaki Ozawa Independent Outside Director Mineo Sakai Independent Outside Director Kaku Kato Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) DAIFUKU CO., LTD. -25.64% 6 099 OTIS WORLDWIDE CORPORATION -24.46% 27 639 KONE OYJ -37.80% 19 593 SCHINDLER HOLDING AG -39.28% 16 536 FUJITEC CO., LTD. 13.37% 1 564 INTERROLL HOLDING AG -54.84% 1 550