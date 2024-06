DAIFUKU CO., LTD. est une société basée au Japon qui fabrique et vend des systèmes et des équipements de manutention, ainsi que des laveurs de véhicules. La société opère dans cinq secteurs. Le segment Daifuku est engagé dans la fabrication et la vente de systèmes et d'équipements de manutention, ainsi que de laveurs de véhicules. Le segment Contec est engagé dans la fabrication et la vente d'ordinateurs personnels (PC) industriels, de cartes d'interface et autres. Le segment DNAHC est engagé dans la fabrication et la vente de systèmes et d'équipements de manutention, de systèmes de transport de bagages utilisés dans les aéroports d'Amérique du Nord et d'autres marchés. Le segment CFI est engagé dans la fourniture de systèmes de transfert à un fabricant coréen de semi-conducteurs. Le segment Daifuku Plusmore est engagé dans la vente de laveurs de véhicules et la fourniture de services après-vente au Japon.

Secteur Equipements électriques lourds