(Alliance News) - Daiichi Sankyo Co Ltd a obtenu mercredi l'approbation en Chine de son traitement contre le cancer du sein métastatique en monothérapie pour les patients adultes, en collaboration avec AstraZeneca PLC.

Les deux firmes pharmaceutiques ont développé et commercialisé conjointement le traitement Enhertu, qui est un anticorps conjugué à un médicament dirigé contre HER2.

Daiichi, dont le siège est à Tokyo, a déclaré que l'approbation de l'Administration nationale des produits médicaux de Chine était basée sur les résultats de l'essai de phase 3 Destiny-Breast04. AstraZeneca est basée à Cambridge, en Angleterre.

L'autorisation concerne spécifiquement les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique à faible taux d'HER2, qui ont reçu un traitement systémique antérieur dans le cadre métastatique ou qui ont développé une récidive de la maladie pendant ou dans les six mois suivant la fin de la chimiothérapie adjuvante, a déclaré Daiichi.

Cette décision fait suite à l'approbation de l'AMM en février pour Enhertu chez les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2 positif non résécable ou métastatique précédemment traité.

"Enhertu a maintenant le potentiel de devenir une nouvelle option de traitement standard en Chine pour un large éventail de patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique exprimant HER2", a déclaré Kiminori Nagao, responsable de l'unité commerciale Asie, Amérique du Sud et Amérique centrale chez Daiichi.

Dave Frederickson, vice-président exécutif d'AstraZeneca pour l'oncologie, a ajouté : "Les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique à faible taux de HER2, qu'il soit HR positif ou HR négatif, n'avaient jusqu'à présent que peu d'options thérapeutiques efficaces en dehors de la chimiothérapie. Les résultats de l'étude Destiny-Breast04 montrent qu'Enhertu apporte une amélioration significative des résultats par rapport à la chimiothérapie pour les patientes dont les tumeurs sont déterminées comme ayant un faible taux de HER2 par un test de routine.

"Cette approbation est une avancée importante dans la manière dont le cancer du sein est classifié et traité en Chine et soutient notre vision d'apporter Enhertu à plus de patients dans le monde entier.

En Chine, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes, a déclaré Daiichi, avec plus de 415 000 cas diagnostiqués en 2020 et environ 18% des décès par cancer du sein dans le monde, avec près de 120 000.

Daiichi a également noté qu'environ la moitié des cancers du sein sont considérés comme ayant un faible taux de HER2.

Les actions de Daiichi ont clôturé en baisse de 2,1 % à 3 790,00 yens chacune à Tokyo mercredi, tandis qu'à Londres, les actions d'AstraZeneca étaient en hausse de 0,8 % à 10 168,00 pence chacune à la mi-journée.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.