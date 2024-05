AstraZeneca PLC - société pharmaceutique basée à Cambridge, Royaume-Uni - ainsi que la société japonaise Daiichi Sankyo Co Ltd, notent des données positives pour le datopotamab deruxtecan dans l'essai de phase III sur le cancer du poumon. Le traitement, également connu sous le nom de Dato-DXd, a montré une amélioration cliniquement significative de la survie globale par rapport à la chimiothérapie dans le cancer du poumon non à petites cellules avancé non squameux. Les résultats s'appuient sur les résultats positifs de survie sans progression présentés en 2023, ajoute Astra.

"Le datopotamab deruxtecan est le seul traitement expérimental à montrer une amélioration cliniquement significative de la survie chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules non squameux déjà traité, par rapport au docétaxel, qui a longtemps été inégalé dans ce contexte post-traitement ciblé et post-immunothérapie ", déclare Susan Galbraith, vice-présidente exécutive de la recherche et du développement en oncologie chez AstraZeneca.

"Ces résultats renforcent le potentiel du datopotamab deruxtecan à remplacer la chimiothérapie conventionnelle dans ce contexte de fin de traitement et soulignent notre confiance dans les essais en cours évaluant cette thérapie dans le cancer du poumon de première ligne", poursuit-elle.

Dato-DXd a été découvert par Daiichi Sankyo et est développé conjointement avec AstraZeneca.

Cours actuel de l'action Daiichi : en hausse de 3,4 % à 5 627,00 JPY l'unité à Tokyo lundi.

Variation sur 12 mois : + 24 %.

Cours actuel de l'action Astra : 12 296,00 pence, clôture en baisse de 0,9 % vendredi

Variation sur 12 mois : + 6,9

