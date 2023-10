Tokyo (awp/afp) - Le géant pharmaceutique américain Merck va verser jusqu'à 22 milliards de dollars (19,6 milliards de francs suisses) au japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer, domaine dans lequel Merck cherche à diversifier ses activités.

Ce partenariat annoncé vendredi concerne le développement et la commercialisation hors-Japon de trois traitements de Daiichi Sankyo dits conjugués anticorps-médicaments (ADC selon l'acronyme anglais), des thérapies ciblées pour viser les cellules cancéreuses avec davantage de précision, diminuant ainsi les effets secondaires.

Dans un premier temps, Merck doit verser 4 milliards de dollars à Daiichi Sankyo et pourra ensuite effectuer des paiements supplémentaires en fonction de l'atteinte d'objectifs de ventes futures, pour un montant total qui pourra atteindre jusqu'à 22 milliards des dollars, selon un communiqué commun.

"Au moment où Daiichi Sankyo poursuit sa transformation en un leader mondial de l'oncologie en renforçant son infrastructure et ses talents, une collaboration avec Merck nous permettra" de mettre ces traitements "à la disposition d'un plus grand nombre de patients le plus rapidement possible", a déclaré le directeur général de Daiichi Sankyo Sunao Manabe, cité dans le communiqué.

"Potentiel considérable des ADC"

Daiichi Sankyo était déjà en partenariat avec le britannique AstraZeneca pour le biomédicament Enhertu contre le cancer du sein, ainsi que pour un autre traitement des cancers du sein et du poumon.

"Le travail pionnier des scientifiques de Daiichi Sankyo a mis en évidence le potentiel considérable des ADC pour offrir de nouvelles options significatives aux patients atteints de cancer. Nous sommes impatients de développer cette collaboration pour fournir la prochaine génération de médicaments anticancéreux de précision", a estimé le patron de Merck, Robert Davis, également cité dans le communiqué commun.

Le laboratoire américain, qui cherche à renforcer son portefeuille de médicaments anticancéreux actuellement dominé par son blockbuster Keytruda, avait envisagé l'an dernier d'acquérir la biotech Seagen, spécialisée dans les traitements oncologiques et notamment les thérapies ciblées ADC.

C'est finalement le géant pharmaceutique Pfizer qui avait annoncé le rachat de Seagen en mars dernier pour un montant de 43 milliards de dollars, son patron Albert Bourla déclarant alors que "l'oncologie reste le principal moteur de croissance de la médecine dans le monde".

La transaction a reçu jeudi l'aval sans condition de la Commission européenne.

afp/ck