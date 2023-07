Daiichi Sankyo Company, Limited a annoncé que VANFLYTA® (quizartinib) a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en association avec la cytarabine standard et l'anthracycline d'induction et la cytarabine de consolidation, et en monothérapie d'entretien après la chimiothérapie de consolidation, pour le traitement des patients adultes atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) nouvellement diagnostiquée et positive au test FLT3-ITD, tel que détecté par un test approuvé par la FDA. VANFLYTA n'est pas indiqué en monothérapie d'entretien après une greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques (GCSH) ; l'amélioration de la survie globale avec VANFLYTA dans ce contexte n'a pas été démontrée. La LAM est l'une des formes les plus courantes de leucémie chez l'adulte et on estime que 20 380 nouveaux cas seront diagnostiqués aux États-Unis en 2023.

Jusqu'à 37 % des patients nouvellement diagnostiqués avec une LAM présentent une mutation du gène FLT3 et environ 80 % d'entre eux sont des mutations FLT3 ITD, qui favorisent la croissance du cancer et contribuent à augmenter le risque de rechute et à raccourcir la survie globale. Le taux de survie à cinq ans des patients atteints de LAM FLT3-ITD est d'environ 20 %. VANFLYTA est le premier et le seul inhibiteur de FLT3 à être approuvé par la FDA spécifiquement pour la LMA FLT3-ITD positive et pour les trois phases du traitement ?

induction, consolidation et maintien chez les patients non transplantés ? pour la LMA nouvellement diagnostiquée. VANFLYTA sera disponible sur ordonnance aux États-Unis dans les semaines à venir.

L'approbation de la FDA s'appuie sur les résultats de l'étude QuANTUM-First publiés dans The Lancet.5 Dans l'étude QuANTUM-First, VANFLYTA, associé à un traitement d'induction standard à base de cytarabine et d'anthracycline et à un traitement de consolidation standard à base de cytarabine, et poursuivi en monothérapie d'entretien après la consolidation, a permis de réduire de 22 % le risque de décès par rapport à une chimiothérapie standard seule (HR = 0,78 [IC à 95 % : 0,62-0,98 ; p bilatéral = 0,0324]) chez les patients atteints d'une LMA FLT3-ITD positive nouvellement diagnostiquée. Alors que les taux de rémission complète (RC) étaient similaires dans les deux groupes de l'essai, la durée médiane de la RC était plus de trois fois plus longue, soit 38,6 mois (IC à 95 % : 21,9, NE) pour les patients recevant VANFLYTA, contre 12,4 mois pour ceux recevant le placebo et la chimiothérapie standard seule (IC à 95 % : 8,8-22,7). L'innocuité de VANFLYTA a été évaluée chez 265 patients atteints de LMA FLT3-ITD positive nouvellement diagnostiquée, qui ont reçu VANFLYTA une fois par jour (35,4 mg avec la chimiothérapie, 26,5 à 53 mg en entretien) dans le cadre de l'essai QuANTUM-First.

VANFLYTA est approuvé avec une mise en garde encadrée concernant l'allongement de l'intervalle QT, les torsades de pointes et l'arrêt cardiaque. Des cas d'allongement de l'intervalle QT, quel qu'en soit le degré, ont été signalés chez 14 % des patients traités par VANFLYTA, dont 3,0 % ont présenté un événement de degré 3 ou 4. Sur les 265 patients traités par VANFLYTA et par chimiothérapie standard, un intervalle QTcF > 500 ms a été observé chez 2,3 % des patients d'après l'examen de l'ECG central, et 10 % des patients ont présenté un allongement de l'intervalle QTcF supérieur à 60 ms par rapport à l'état initial. Les effets indésirables les plus fréquents (fréquence = 10 %, tous grades confondus, avec une différence entre les bras de = 2 %), y compris les anomalies de laboratoire, chez les patients recevant VANFLYTA comprenaient la lymphopénie (60 %), l'hypokaliémie (59 %), l'hypoalbuminémie (20 %) et l'hypoglycémie (20 %), hypoalbuminémie (53 %), hypophosphatémie (52 %), augmentation de la phosphatase alcaline (51 %), hypomagnésémie (44 %), neutropénie fébrile (44 %), diarrhée (42 %), mucosite (38 %), nausées (34 %), hypocalcémie (33 %), douleurs abdominales (30 %), septicémie (30 %), neutropénie (29%), céphalées (28%), augmentation de la créatine phosphokinase (26%), vomissements (25%), infection des voies respiratoires supérieures (21%), hypertransaminasémie (19%), thrombocytopénie (18%), diminution de l'appétit (17%), infections fongiques (16%), épistaxis (15 %), hyperkaliémie (15 %), infection par le virus de l'herpès (14 %), insomnie (14 %), prolongation de l'intervalle QT de l'électrocardiogramme (14 %), hypermagnésémie (14 %), hypernatrémie (13 %), dyspepsie (11 %), anémie (11 %) et irritation des yeux (11 %).

Pour identifier les patients porteurs de mutations FLT3-ITD susceptibles de bénéficier d'un traitement par VANFLYTA, il est nécessaire de procéder à des tests génétiques et moléculaires chez les patients nouvellement diagnostiqués. La FDA a approuvé simultanément un test de diagnostic compagnon pour détecter les mutations FLT3-ITD chez les patients dont la LAM vient d'être diagnostiquée.