Daiichi Sankyo Company est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de médicaments (99,8%) : médicaments de prescription (92,4% du CA) et médicaments OTC (7,6%) destinés essentiellement au traitement des troubles thrombotiques, des tumeurs, du diabète et de la polyarthrite rhumatoïde ; - autres (0,2%) : notamment activités immobilières. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (64,4%), Amérique du Nord (19,3%), Europe (8,3%) et autres (8%).

Secteur Produits pharmaceutiques