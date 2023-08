(Alliance News) - Le partenaire d'AstraZeneca PLC, Daiichi Sankyo Co Ltd, a annoncé mercredi que leur médicament anticancéreux Enhertu avait reçu une nouvelle approbation au Japon.

Daiichi, une société pharmaceutique basée à Tokyo, a déclaré que l'approbation concernait le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avancé ou récurrent non résécable avec des mutations HER2 qui a progressé après la chimiothérapie.

L'autorisation a été délivrée par le ministère japonais de la santé, du travail et des affaires sociales, sur la base des résultats de l'essai de phase 2 Destiny-Lung02.

Selon Daiichi, seuls 18 % des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique vivent plus de trois ans après le diagnostic.

"Le cancer du poumon non à petites cellules HER2 mutant est une maladie rare mais grave, et maintenant les patients et les médecins au Japon ont la possibilité de bénéficier de la première option thérapeutique HER2 approuvée spécifiquement pour ce type de cancer du poumon", a déclaré Wataru Takasaki, chef de la division recherche et développement de Daiichi au Japon.

Enhertu est un conjugué anticorps-médicament développé conjointement par AstraZeneca et Daiichi. En mars, il a été approuvé au Japon pour le traitement des adultes atteints d'un cancer du sein non résécable ou récurrent à faible taux d'HER2 après une chimiothérapie préalable.

L'approbation de mercredi est la quatrième indication obtenue pour Enhertu au Japon en un peu plus de trois ans.

Les actions de Daiichi Sankyo ont clôturé en hausse de 1,1 % à 4 220,00 yens chacune mercredi à Tokyo.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.