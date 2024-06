La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a émis une lettre de réponse complète (CRL) pour la demande de licence de produit biologique (BLA) visant à obtenir une approbation accélérée du patritumab deruxtecan (HER3-DXd) de Daiichi Sankyo et Merck pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) localement avancé ou métastatique avec mutation de l'EGFR et ayant déjà reçu au moins deux thérapies systémiques. Le patritumab deruxtecan est un conjugué anticorps-médicament (ADC) dirigé contre HER3, découvert par Daiichi Sankyo et développé conjointement par Daiichi Sankyo et Merck, qui a fait l'objet d'une ingénierie spécifique et qui pourrait être le premier de sa catégorie. La BLA est basée sur les résultats primaires de l'essai pivot de phase 2 HERTHENA-Lung01 qui ont été présentés lors de la Conférence mondiale sur le cancer du poumon IASLC 2023 (#WCLC23) et publiés simultanément dans leJournal of Clinical Oncology.

Dans HERTHENA-Lung01, le patritumab deruxtecan a été étudié chez 225 patients atteints de CPNPC localement avancé ou métastatique, muté contre l'EGFR, après progression de la maladie avec un EGFR TKI et une chimiothérapie à base de platine, ce qui a démontré un taux de réponse objective (ORR) de 29,8 % (IC 95 % : 23,9-36,2), y compris une réponse complète et 66 réponses partielles. La durée médiane de la réponse était de 6,4 mois (IC à 95 % : 4,9-7,8). HERTHENA-Lung01 est un essai de phase 2 mondial, multicentrique, ouvert, à deux bras, évaluant la sécurité et l'efficacité du patritumab deruxtecan chez des patients atteints de CPNPC localement avancé ou métastatique muté dans l'EGFR, après progression de la maladie avec un EGFR TKI et une chimiothérapie à base de platine.

Les patients ont été randomisés 1:1 pour recevoir 5,6 mg/kg (n=225) ou un schéma de titration (n=50). Le bras de titration a été abandonné car la dose de 5,6 mg/kg de patritumab deruxtecan a été choisie à la suite d'une analyse risque-bénéfice réalisée à partir de l'essai de phase 1 évaluant les doses dans une population de patients similaire. Le critère d'évaluation principal de HERTHENA-Lung01 était l'ORR, évalué par une revue centrale indépendante en aveugle (BICR).

Les critères d'évaluation secondaires comprenaient la DoR, la survie sans progression, le taux de contrôle de la maladie et le délai de réponse - tous évalués par la BICR et l'évaluation de l'investigateur - ainsi que l'ORR évalué par l'investigateur, la survie globale, l'innocuité et la tolérabilité.

Environ 226 000 cas de cancer du poumon ont été diagnostiqués aux États-Unis en 2022.1 Le cancer du poumon est le troisième cancer le plus fréquent et la principale cause de décès liés au cancer aux États-Unis.1 Le CPNPC représente environ 81 % de tous les cancers du poumon aux États-Unis, dont 52 % sont disséminés à distance au moment du diagnostic.2,3 Les mutations de l'EGFR sont présentes chez environ un patient sur cinq atteint de CPNPC dans les populations occidentales. HER3 est un membre de la famille des récepteurs tyrosine kinase de l'EGFR.5 On estime qu'environ 83 % des tumeurs primaires du CBNPC et 90 % des tumeurs avancées mutées dans l'EGFR expriment HER3 après un traitement antérieur par EGFR TKI.6,7 HER3 est associé à de mauvais résultats thérapeutiques, notamment une survie sans rechute plus courte et une survie significativement réduite. Il n'existe actuellement aucune thérapie dirigée contre HER3 approuvée pour le traitement d'un quelconque cancer.