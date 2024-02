DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD. a pour principale activité la fabrication et la vente de lingots d'alliage d'aluminium de deuxième fusion. La société opère principalement par le biais de deux secteurs d'activité, à savoir le secteur des alliages d'aluminium de deuxième fusion et le secteur Autres. Avec ses filiales et sociétés associées, la société est engagée dans la fabrication, l'achat et la vente de lingots d'alliage d'aluminium secondaire et de déchets d'aluminium, ainsi que dans la fabrication et la vente de fours de fusion et de pièces moulées sous pression, entre autres.

Secteur Aluminium