Daily Journal Corporation publie des journaux et des sites Web rapportant les nouvelles de la Californie et de l'Arizona et produit plusieurs services d'information spécialisés. La société opère à travers deux segments : Traditional Business et Journal Technologies. Son segment Traditional Business comprend des journaux et des publications en ligne connexes, Los Angeles Daily Journal, San Francisco Daily Journal, Daily Commerce, The Daily Recorder, The Inter-City Express, San Jose Post-Record, Orange County Reporter, The Daily Transcript, Business Journal et The Record Reporter. La société exploite le segment Journal Technologies par l'intermédiaire de son secteur, Journal Technologies, Inc. Ce segment fournit des systèmes logiciels de gestion de cas et des produits connexes aux tribunaux, aux bureaux des procureurs et des défenseurs publics, aux services de probation et à d'autres organismes judiciaires, y compris les organisations de droit administratif, les gouvernements des villes et des comtés et les associations d'avocats. Ses activités aux États-Unis sont basées en Californie, en Arizona et en Utah.

Secteur Edition