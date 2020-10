Daimler : Oddo reste neutre et estime qu'une pause s'impose

26/10/2020 | 11:20

Alors que Daimler a publié des résultats préliminaires ' très nettement supérieurs aux attentes ', Oddo a révisé à la hausse ses estimations (+1.3 MdE sur l'EBIT 2020 et +2.3 MdE en 2021).



' Toutefois, après la très bonne performance boursière du titre au cours des derniers mois, nous restons convaincus qu'une pause s'impose et maintenons notre opinion Neutre ', estime l'analyste.



Si le 4e trimestre devrait être solide, il devrait surtout témoigner du ' caractère exceptionnel du 3e trimestre ', poursuit le broker qui rappelle que cette performance de sera pas récurrente.



Oddo maintient son objectif de cours à 50 euros.





