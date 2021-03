Daimler : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Daimler, avec un objectif de cours relevé de 80 à 85 euros, estimant que 'le titre combine à la fois un momentum favorable et des catalyseurs bien identifiables (et court terme) dans ses deux activités'.



'Malgré le très bon parcours du titre depuis 12 mois, ceci ne nous semble pas encore totalement intégré par le consensus (Oddo BHF +8% sur EBIT et BPA 2021), ni reflété dans la valorisation (PE 2022 de 7 fois contre moyenne historique de 8,5 fois)', juge l'analyste.



