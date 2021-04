Daimler : la confiance est de mise, Oddo relève sa cible

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Daimler et relève son objectif de cours de 85 à 90 euros.



Le bureau d'analyses indique qu'après des résultats préliminaires 'très solides' au premier trimestre, l'enjeu autour de la publication des résultats finaux concernait surtout les perspectives du groupe. Des perspectives qui, selon Oddo, n'ont 'pas déçu' et même 'apporté aux investisseurs une forte dose de confiance'.



Ainsi, 'à la suite de cette publication solide et de la révision des objectifs annuels, nous révisons nous-même (encore) nos estimations (+25% sur 2021, +8% sur 2022)', indique le broker.



Oddo souligne en effet que si des éléments exceptionnels expliquent les performances de Daimler, le constructeur a également réalisé d'importants progrès structurels (positionnement, réduction de coûts, etc.).





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.