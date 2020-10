DAIMLER : Deutsche Bank revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deutsche Bank a relevé son objectif de cours de 50 à 60 euros sur le titre Daimler, tout en maintenant sa recommandation d’Achat. Après la journée stratégique du constructeur automobile allemand, le broker a eu l'occasion de rencontrer la direction et d'avoir un aperçu des lancements de produits pour les années à venir. Il a été « impressionné ». L'analyste ajoute que les résultats du troisième trimestre ne décevront pas.Il souhaiterait, néanmoins, voir plus de conviction dans la réalisation des objectifs en matière de CO2, même s'il a perçu un message plus optimiste de la part de l'entreprise à cet égard.