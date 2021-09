Daimler : 30 000e livraison, FUSO confirme son succès à Taïwan

Daimler annonce aujourd'hui que son partenaire japonais Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) a livré le 30 000e camion FUSO sur le marché taïwanais, via son distributeur local Daimler Trucks Asia Taiwan Ltd (DTAT).



Le client, Yi Kung Construction, est une société de développement et de construction immobilière exploitant déjà une quinzaine de véhicules FUSO.



Depuis son introduction sur le marché taïwanais en 1935, FUSO n'a cessé de croître et les utilitaires de la marque dominent le marché local depuis 29 ans.



Daimler souligne que DTAT a atteint une part de marché de 32,2% l'année dernière dans l'île et revendique une part de marché de 38,1% dans le segment des camions légers lors de l'année civile 2020.



