Daimler : Hamilton conserve la tête du championnat de F1

Lewis Hamilton conserve la tête du championnat du monde de Formule 1 grâce à la 3e place qu'il a décrochée ce week-end au grand-prix de Belgique, au volant de sa Mercedes-AMG.



La Formule 1 faisait son retour sur le tracé des Ardennes de Spa après un mois de pause estivale. L'épreuve a été marquée par une pluie diluvienne qui n'a pas permis aux monoplaces de prendre le départ dans des conditions normales.



En raison des trombes d'eau s'abattant sur la piste et de la visibilité trop réduite pour satisfaire aux exigences de sécurité, les voitures n'ont bouclé que deux tours de piste au ralenti, derrière la voiture de sécurité, distance réglementairement suffisante pour attribuer 50% des points dans le cadre du championnat.



Déclaré vainqueur, Max Verstappen (Red-Bull Honda) réduit donc son retard sur Lewis Hamilton et ne compte plus que trois points de retard sur le Britannique. Révélation des qualifications, Georges Russell, 2e de la course, signe le premier podium de sa carrière au volant de sa Williams propulsée par un bloc Mercedes.



