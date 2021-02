Daimler : Karin Rådström dirige Mercedes-Benz Trucks

Daimler annonce la prise de fonction, ce jour, de Karin Rådström en tant que membre du conseil d'administration de Daimler Truck AG et directrice de Mercedes-Benz Trucks. Elle succède ainsi à Stefan Buchner, retraité depuis le mois d'octobre 2020.

Karin Rådström était jusque-là directrice des ventes et du marketing chez Scania.



Née en Suède, Karin Rådström a commencé chez Scania en tant que stagiaire en 2004 après avoir obtenu un Master en ingénierie en gestion industrielle de l'Institut royal de technologie de Stockholm.



Depuis 2007, Karin Rådström a occupé divers postes de direction au sein de l'organisation des ventes et des services de Scania, notamment celle de responsable des activités de bus et d'autocars de la société ainsi que du démarrage de l'activité véhicules connectés.



