Daimler : Mercedes-Benz Vans présente le nouvel eSprinter

Mercedes-Benz Vans annonce avoir développé une nouvelle plateforme de polyvalence électrique pour le segment des fourgonnettes. Cette plate-forme e-drive innovante constituera d'ailleurs la base technique de la nouvelle génération de eSprinter, annonce le constructeur allemand.



La nouvelle plate-forme s'appuie sur trois éléments de base, trois modules qui offrent la plus grande flexibilité possible dans le développement et la conception de différents types de carrosserie.



'L'eSprinter de nouvelle génération nous permettra de proposer de nombreuses autres variantes de carrosserie. Cela nous permettra de répondre aux exigences de nos clients dans plusieurs secteurs à l'avenir, tout en offrant les avantages d'un entraînement électrique sans émissions', a déclaré Marcus Breitschwerdt, responsable des fourgons Mercedes-Benz.





