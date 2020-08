Daimler : Mercedes-Benz entre dans The Climate Pledge

28/08/2020 | 11:02

Amazon annonce que Mercedes-Benz, marque phare de Daimler, rejoint The Climate Pledge, qui 'appelle les signataires à la neutralité carbone dans leurs activités à horizon 2040, soit avec dix ans d'avance sur l'objectif de l'Accord de Paris'.



Dans le cadre de cet engagement commun avec Amazon, la marque automobile allemande évalue les moyens de faire sortir le carbone de l'ensemble de sa chaine de valeur, y compris pour son réseau de fournisseurs.



Amazon fait aussi part d'une commande pour plus de 1.800 véhicules électriques auprès de Mercedes-Benz Vans pour sa flotte de livraison en Europe, véhicules qui seront opérationnels en 2020 'et aideront à économiser des milliers de tonnes de carbone'.



