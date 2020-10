Daimler : Mercedes-Benz présente sa trottinette électrique

13/10/2020 | 17:03

Après la smart, les véhicules de villes et autres SUV, Mercedes-Benz étend sa gamme de véhicules entièrement électriques et présente sa nouvelle trottinette, développée en collaboration avec Micro Mobility Systems AG.



Le constructeur allemand répond ainsi aux besoins de nombreux clients en matière de solutions de mobilité flexibles et individuelles.



La dernière-née de Mercedes-Benz, d'un poids de 13,5 kg, dispose d'un moteur électrique d'une puissance maximale de 500 W qui permet d'accélérer rapidement jusqu'aux 20 km/h autorisés en Allemagne.



La batterie de 7,8 Ah offre une autonomie pouvant atteindre 25 km pour un temps de charge de 3h à 3h30 .









