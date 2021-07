Daimler : Mercedes-Benz sur la route du tout électrique

Daimler annonce aujourd'hui que Mercedes-Benz s'apprête à passer au tout électrique d'ici la fin de la décennie, partout où les conditions du marché le permettront.



Déjà, d'ici 2022, Mercedes-Benz proposera des véhicules électriques à batterie dans tous les segments proposés. Par la suite, dès 2025, tous les nouveaux véhicules seront proposés avec une version alternative entièrement électrique.



'Mercedes-Benz entend gérer cette transformation accélérée tout en respectant ses objectifs de rentabilité', assure Daimler.



Pour faciliter ce changement, Mercedes-Benz dévoile un plan complet qui comprend une accélération significative de la R&D. Au total, les investissements dans les véhicules électriques à batterie entre 2022 et 2030 s'élèveront à plus de 40 milliards d'euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.