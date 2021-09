Daimler : Mercedes célèbre 70 ans de présence en Argentine

Mercedes-Benz célèbre aujourd'hui 70 ans de présence et de production en Argentine. A l'époque, c'est dans ce pays que la marque à l'étoile décidait d'ouvrir sa première usine en dehors de l'Allemagne, une opération qui allait marquer les débuts de l'expansion mondiale du constructeur.



A ce jour, l'usine de Buenos Aires reste la seule du groupe à réunir sur un même site la production de fourgons, camions et bus.



Mercedes célèbre également les 25 ans de production du Sprinter dans le pays, un fourgon essentiellement destiné à l'exportation vers les Etats-Unis. Les camions destinés au marché local, comme l'Atego et l'Accelo sont aussi construits sur place.



En fait, ' Mercedes-Benz est la seule entreprise en Argentine à exporter des véhicules utilitaires lourds vers le Brésil et d'autres pays d'Amérique latine ', s'enorgueillit le constructeur.



Sept décennies après sa fondation, le Mercedes-Benz compte 2500 salariés et 60 points de vente et SAV dans le pays. Depuis 1951, 700 000 unités ont quitté les lignes de fabrication du constructeur, un bilan ' source de fierté ' qui constitue aussi un encouragement pour ' continuer à croître et élargir les marchés de destination. '







Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.