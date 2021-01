Daimler : Merz Reisen élargit sa flotte de bus Setra

Daimler annonce que Merz Reisen a élargi sa flotte de bus, recevant notamment huit nouveaux bus Setra MultiClass Low Entry.



Six bus S 415 LE et deux S 418 LE doivent ainsi entrer en service après avoir remporté un appel d'offres à l'échelle européenne pour différentes liaisons dans la région de Neumarkt (Allemagne).



Un neuvième véhicule, un Setra ComfortClass S 516 HD a également été livré au centre client de Neu-Ulm. Ce bus peut accueillir 40 passagers et dispose des systèmes d'assistance au conducteur et à la sécurité les plus modernes fournis par Daimler Buses, précise le constructeur.



Merz Reisen, entreprise familiale fondée en 1929 dans la région du Haut-Palatinat compte désormais 36 véhicules dans sa flotte: tous sont des bus de la marque Ulm Setra, assure Daimler.



