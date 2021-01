Daimler : Sideguard Assist équipe déjà 250 bus

A travers leur marque de service 'Omniplus', Mercedes-Benz et Stra proposent Sideguard Assist comme solution de modernisation des bus.



Cet outil permet d'avertir le conducteur du bus des objets en mouvement du côté de la porte, protégeant en particulier les piétons et les cyclistes. Le capteur radar surveille simultanément plusieurs objets fixes et mobiles et contribue à une meilleure sécurité.



Eligible à des subventions, le système a déjà équipé quelque 250 bus Mercedes-Benz et Setra, rien qu'en Allemagne, précisent les constructeurs.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.