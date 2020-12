Daimler : StarRides disponible dans six villes chinoises

StarRides, une entreprise commune de Daimler Mobility AG et Geely Technology Group située à Hangzhou (Chine) et proposant des services de chauffeur premium exclusivement avec des véhicules Mercedes-Benz, est désormais disponible dans six villes de Chine, annonce Daimler.



Après avoir été lancé en décembre 2019 à Hangzhou, StarRides propose désormais ses services à Hangzhou, Guangzhou, Chengdu, Xi'An, Pékin et Shanghai, couvrant la majorité des grandes métropoles d'affaires chinoises et les destinations de voyage les plus populaires.



D'autres lancements dans les villes chinoises sont prévus. Depuis son lancement en décembre 2019, StarRides a enregistré une croissance du nombre d'utilisateurs enregistrés de près de 80% en moyenne sur une base mensuelle. La grande majorité des utilisateurs sont des voyageurs d'affaires se dirigeant vers et depuis l'aéroport ou les gares, indique Daimler.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.