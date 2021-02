Daimler : baisse des ventes, hausse des bénéfices

Les résultats financiers de Daimler au titre de l'année 2020 sont 'nettement meilleurs que prévu', assure le constructeur allemand qui a vu son bénéfice net s'établir à 4 milliards d'euros, soit une croissance de 48% par rapport à 2019.



Les ventes de voitures particulières et véhicules utilitaires ont pourtant décru de 15% en 2020 (2,84 millions de véhicules vendus) tandis que le chiffre d'affaires affiche un repli de 11%, à 154,3 MdsE.



Cependant, porté par les mesures de baisse des coûts, Daimler a vu son EBIT augmenter de 53% en 2020, à 6,6 MdsE (ou 8,6 MdsE pour l'EBIT ajusté).



Sur l'ensemble de l'exercice, le BPA s'établit à 3,39 euros et le versement d'un dividende de 1,35E par action (contre 0,9E en 2019) sera proposé lors de la prochaine assemblée générale.



Daimler rappelle que la cotation de Daimler Truck à la bourse de Francfort devrait être finalisée avant la fin de l'année 2021. Tous les détails entourant cette scission seront présentés aux actionnaires à l'occasion d'une AG extraordinaire au 3e trimestre, précise le constructeur.



