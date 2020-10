Daimler : des résultats trimestriels au-delà des attentes

16/10/2020 | 09:54

Daimler a connu une reprise du marché plus rapide que prévu et enregistre des résultats finalement nettement au-dessus des attentes du marché pour le troisième trimestre 2020.



Le groupe Daimler enregistre ainsi un EBIT ajusté de 3,48 milliards d'euros, quand le consensus était à 2,5 milliards. Pour Mercedes-Bens Cars & Vans, l'EBIT ajusté s'élève à 2,4 milliards d'euros, soit bien au-delà du consensus (1,78 milliard).



Le groupe dispose d'une liquidité industrielle nette de 13,1 milliards d'euros, contre 9,5 milliards d'euros au 2e trimestre, et a reçu ce trimestre un dividende de 1,2 milliard d'euros, grâce à sa joint-venture avec le chinois BBAC.



'Nous nous attendons à ce que la dynamique positive se poursuive au quatrième trimestre, mais avec la saisonnalité régulière de fin d'année ', a déclaré Harald Wilhelm, membre du comité de direction de Daimler AG.





