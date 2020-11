Daimler : développe la location de véhicules en Corée

02/11/2020 | 12:52

Mercedes-Benz Mobility Korea (MBMK), une filiale de Daimler Mobility spécialisée dans la location de voitures haut de gamme à long-terme sur le marché coréen, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Star-Rent-A-Car Korea (SRCK), une entreprise également spécialisée dans les activités de location de voitures à long-terme en Corée du sud.



Les produits et services de location des deux sociétés seront désormais exploités sous la marque MBMK.

Cette transaction permet à MBMK de renforcer sa présence sur le marché coréen et de tirer partie de l'expertise de SRCK.



MBMK propose actuellement des offres de mobilité dans tout le pays à travers un réseau de 59 concessions.



