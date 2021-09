Daimler : double podium au GP de F1 des Pays-Bas

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, les deux pilotes de Mercedes-AMG Petronas, ont terminé respectivement aux 2e et 3e places à l'issue du Grand-Prix de Formule 1 des Pays-Bas, disputé dimanche 5 septembre sur le circuit de Zandvoort, conservant ainsi leurs positions de départ.



Les deux flèches d'argent se sont inclinées face à Max Verstappen (Red Bull Honda), qui a profité de sa course à domicile pour reprendre la tête du championnat à Lewis Hamilton par trois points.



En revanche, ce double podium permet à Mercedes de conserver la tête du championnat des constructeurs.





