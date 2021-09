Daimler : l'UE autorise l'acquisition en commun de Charge Now

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, l'acquisition indirecte du contrôle en commun de Charge Now par BMW et Daimler, et BP.



Charge Now est une entreprise commune exploitée par Digital Charging Solutions, active dans le développement, la commercialisation et la distribution de produits et de services dans le domaine de la mobilité, offrant des services d'information et une technologie d'accès aux infrastructures de recharge pour les véhicules électriques à batterie et les véhicules hybrides rechargeables, principalement dans l'Espace économique européen. Elle est également active dans l'exploitation de stations de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence en raison de l'incidence limitée qu'il aurait sur le marché.



